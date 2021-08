Machtübernahme der Taliban : Bundesregierung stritt offenbar monatelang über Aufnahme von Ortskräften

Taliban-Kämpfer auf Patroullie in Kabul. Foto: dpa/Rahmat Gul

Hamburg Die Bundesregierung hat einem Medienbericht zufolge offenbar über mehrere Monate über die Aufnahme von afghanischen Ortskräften gestritten ohne zu einer Lsöung zu kommen. Bereits im April soll es demnach diesbezügliche Gespräche gegeben haben.

Die Bundesregierung hat einem Bericht zufolge monatelang über den Umgang mit afghanischen Ortskräften gestritten. Das gehe aus internen Sitzungsprotokollen hervor, berichtete der "Spiegel" am Freitag vorab. Bereits am 29. April seien Beamtinnen und Beamte der Ministerien für Inneres, Verteidigung, Entwicklung und Äußeres zu einer Besprechung über das sogenannte Ortskräfteverfahren zusammengekommen. Der Vertreter des Verteidigungsministeriums habe dabei gesagt, es sei in den kommenden zwei Monaten mit Aufnahmeanträgen von 1500 Ortskräften zu rechnen.