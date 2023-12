Tag des Ehrenamtes Steinmeier ruft zu Reformen auf

Der Bundespräsident betonte: „Je weniger jeder einzelne von uns mit Menschen zu tun hat, die anders leben, desto größer ist die Gefahr, dass Verständnis und Vertrauen in die Gesellschaft als Ganze schwinden.“ Damit wachse die Gefahr, dass „mit platten populistischen Phrasen weitere Schneisen in dieses Grundvertrauen“ geschlagen würden. „Und je mehr wir uns in unseren Lebenswelten abschotten, desto mehr schwindet auch die Bereitschaft, sich für das gemeinsame Ganze einzusetzen“, so das Staatsoberhaupt.