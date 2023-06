Bereitschaft der Deutschen nimmt zu Karl Lauterbach ruft Bürger dazu auf, sich mit Organspende beschäftigen

Lauterbach ermunterte am Donnerstag dazu, eine persönliche Entscheidung zur Organspende zu treffen und diese zu dokumentieren. „Nur so können Sie sicher sein, dass Ihr persönlicher Wille umgesetzt wird, Ihre Angehörigen von einer schweren Entscheidung entlastet werden und Sie die Chance haben, nach Ihrem Tod anderen Menschen zu helfen.“ Die zentrale Veranstaltung findet am Samstag in Düsseldorf statt.