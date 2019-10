Festakt in Kiel : Einheitstag mit Riesenpublikum und nachdenklichen Spitzenpolitikern

Kiel Ernste Appelle, emotionale Bilder und ein fröhliches Bürgerfest - der Tag der Deutschen Einheit in Kiel hat sich in bunter Vielfalt präsentiert. Spitzenpolitiker verbinden Stolz mit selbstkritischen Reflexionen. Auch ein Vertreter eines geteilten Landes ist gekommen.

Zehntausende Menschen ziehen an diesem Donnerstag durch die Kieler Innenstadt und flanieren am Fördeufer entlang, hin zum Bürgerfest am Tag der Deutschen Einheit. Das Fest ist ein Besuchermagnet. Völlig abgeschottet und umringt von dutzenden Polizeifahrzeugen dagegen die Sparkassen-Arena, in der der Festakt mit den Spitzenrepräsentanten des Staates stattfindet. Kanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU) als Gastgeber sprechen stolz über die deutsche Einheit, loben den Mut der Ostdeutschen im Wendeherbst 1989 - und verbinden das mit vielleicht mehr nachdenklichen Worten als sonst bei solchen Anlässen.