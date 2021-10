Tag der deutschen Einheit : Deutschland feiert Einheit in Halle – Merkel hält „großer Schlussrede“

Halle In Halle kommen am Tag der Deutschen Einheit die Spitzen des Staates zusammen. Kanzlerin Merkel hält eine Woche nach der desaströsen Wahlniederlage ihrer Partei ihre „letzte große Schlussrede“.

Zum 31. Jahrestag der Deutschen Einheit steht der zentrale Festakt in Halle (Saale) in diesem Jahr erneut im Zeichen der Corona-Pandemie. Wegen der Hygiene- und Abstandsregeln können die Feierlichkeiten bei weitem nicht in der Dimension wie vor Pandemiebeginn gefeiert werden. Nur 180 Gäste sind daher beim ökumenischen Gottesdienst (10 Uhr) in der Pauluskirche und 340 Gäste beim Festakt (12 Uhr) in der Georg-Friedrich-Händel-Halle dabei. Darunter sind unter anderem die Spitzen des Staates. Auch die beiden Kanzlerschaftsanwärter Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) haben zugesagt.