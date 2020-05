Gerichtsurteil : Staat muss sozial schwachen Kindern Tablet für die Schule bezahlen

Essen Wer in Corona-Zeiten am digitalen Unterricht teilnehmen will, braucht ein passendes Endgerät - zum Beispiel ein Tablet. Aber wer bezahlt das? Ein Gericht hat jetzt entschieden: Schüler, die Sozialleistungen bekommen, haben Anspruch auf eine Finanzierung durch den Staat.

Zur Teilnahme am digitalen Unterricht haben Schüler, die Sozialleistungen beziehen, einem Gerichtsbeschluss zufolge Anspruch auf Finanzierung des erforderlichen Tablets. Im Regelbedarf sei die Anschaffung eines internetfähigen Computers zur Teilnahme am pandemiebedingten Schulunterricht daheim nicht berücksichtigt, befand das Landessozialgericht in Essen in dem am Montag veröffentlichten Beschluss. (Az. L 7 AS 719/20 B ER, L 7 AS 720/20 B)