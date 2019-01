Zigaretten-Absatz geht zurück: So viel verdient der Staat noch an Rauchern

So viel verdient der Staat noch an Rauchern

Berlin Im vergangenen Jahr sind weniger Zigaretten verkauft worden. Das schlägt sich auch bei den Tabaksteuer-Einnahmen zu Buche. Es geht aber immer noch um einen Milliarden-Betrag.

Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr weniger an Rauchern verdient. Insgesamt wurden Tabakwaren im Wert von 26,4 Milliarden Euro versteuert, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Das waren 1,7 Prozent mehr als 2017. Davon gingen 14,2 Milliarden (minus 0,5 Prozent) an den Fiskus. Den Rückgang führte die Wiesbadener Behörde vor allem auf den gesunkenen Zigarettenabsatz zurück - der bedeutendsten Position unter den Tabakerzeugnissen.