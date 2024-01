Wegen Geiselnahme Synagogen-Attentäter von Halle wieder vor Gericht

Der Prozess hatte am Donnerstagmorgen mit der Verlesung der Anklageschrift durch den Oberstaatsanwalt begonnen. B. ist wegen Geiselnahme und Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt. Die Verhandlung findet aus Sicherheitsgründen am Landgericht Magdeburg statt. Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg wirft B. vor, am 12. Dezember 2022 in der JVA Burg zwei Vollzugsbeamte als Geiseln genommen zu haben. Er habe sie mit einem selbst gebastelten Schussapparat genötigt, ihm mehrere Türen für eine Flucht aus dem Gefängnis zu öffnen. Der Ausbruchsversuch scheiterte demnach an der Kfz-Schleuse.