Nazi-Gegröle auf Sylt „Ich höre leider niemanden, der ein klares Stopp ausspricht“

Anders als Neoliberale und Konservative gerne glauben machen würden, seien Rassismus und Demokratieverachtung „eben nicht nur ein Problem der unteren Klassen, im Gegenteil: Der Fisch stinkt vom Kopfe her“, so Schirdewan. „Mit dem Privatjet zur Party fliegen und dort im Suff die Abschiebungen derjenigen zu fordern, die all zu oft die schwere und schlecht bezahlte Arbeit in diesem Land machen, ist so schäbig wie bezeichnend“, betonte der Linken-Chef.