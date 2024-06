Staatsschutz ermittelt Sylt-Nachahmer grölen rassistische Parolen im Münsterland und nahe Stralsund

An mehreren Orten im Münsterland sollen Personengruppen in den vergangenen Tagen Parolen ähnlich dem Video mit rassistischen Party-Gesängen auf Sylt skandiert haben. Der Staatsschutz ermittele in allen Sachverhalten aufgrund des Verdachts der Volksverhetzung, teilte die Polizei Münster am Sonntag mit. An mehreren Orten seien Anzeigen erstattet worden.