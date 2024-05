Konfliktforscher zu Sylt „Ein neuer unterhaltungsorientierter Rassismus und Rechtsextremismus“

Der Club, in dem die Party an Pfingsten stattfand, habe richtig reagiert, indem er ein lebenslanges Betretungsverbot ausgesprochen, „klare Kante gezeigt“ und die Bedeutung von Zivilcourage betont habe, erklärte der Extremismusforscher. Er forderte, im Jahr des 75. Jubiläums des Grundgesetzes „die Normen und den Anspruch an eine weniger rassistische und rechtsextreme Gesellschaft hochzufahren“ und die Prävention zu stärken. „Es braucht also einen Ruck in der Gesellschaft in Richtung Verpflichtung zum Grundgesetz - wenn nicht in diesem Jahr, wann dann?“, sagte Zick und warnte: „Die Rechtsextreme ist nach dem Weltkrieg noch nie so gut national und global organisiert gewesen und sie wittert die Chancen der Krisen und nutzt sie, indem sie Menschen Ohnmacht einredet.“