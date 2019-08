Pläne der Umweltministerin : Hersteller sollen für Einwegverpackungen im öffentlichen Müll zahlen

Berlin Bundesumweltministerin Svenja Schulze will die Hersteller von Einwegverpackungen zur Kasse bitten, wenn diese im öffentlichen Müll landen. Das soll die Kommunen bei den Kosten der Stadtreinigung entlasten.

Sie kündigte am Montag in Berlin an, dass Firmen, die Fast-Food-Verpackungen, Wegwerf-Getränkebecher, Plastiktüten und Zigarettenfilter produzieren, damit an den Reinigungs- und Entsorgungskosten im öffentlichen Raum beteiligt werden sollten.