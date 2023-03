Feministische Politik 90 Prozent der Entwicklungsgelder sollen künftig Gleichstellung fördern

„Wenn Frauen gleichberechtigt sind und gleiche Verantwortung tragen, gibt es weniger Armut, weniger Hunger und mehr Stabilität in der Welt“, schrieb Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) zur Vorstellung des Konzepts, die an diesem Mittwoch in Berlin geplant ist. „Es lohnt sich also, die Rechte, die Ressourcen und die Repräsentanz von Frauen und Mädchen zu stärken.“ Frauen seien stark, hätten innovative Ideen und Wissen. „Keine Gesellschaft kann es sich leisten, auf dieses Potenzial zu verzichten, wenn sie vorankommen will.“