Parlamentarischer Staatssekretär im Familienministerium : Kölner Grünen-Politiker Sven Lehmann - „Das ist ein Traumressort“

Als Parlamentarischer Staatssekretär im BMFSFJ fungiert Sven Lehmann auch als Vertreter der Ministerin. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Der Kölner Sozialpolitiker Sven Lehmann ist Parlamentarischer Staatssekretär im erstmals grün geführten Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend - und damit einer der wichtigsten Menschen hinter Ministerin Anne Spiegel.

„Hallo Ihr Lieben, ich grüße Euch sehr herzlich aus Berlin…“ – so beginnt das Instagram-Video, das Sven Lehmann kurz nach seiner Vereidigung als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, kurz BMFSFJ, aufgenommen hat und in dem er erklärt, was sein neues Amt eigentlich bedeutet. Die persönliche Ansprache entspricht seinem Stil, die sozialen Netzwerke nutzt Lehmann gern, um Einblicke in seine Arbeit zu geben. Das wird sich – das jüngste Video zeigt es – auch nicht ändern, nur, weil der 42-Jährige jetzt in eine der wichtigsten Positionen im Familienministerium aufgestiegen ist.

Für Sven Lehmann war 2021 in mehrerlei Hinsicht ein besonderes Jahr, und das nicht nur, weil seine Partei jetzt der Regierungskoalition angehört. Bei der Bundestagswahl im September gewann der gebürtige Troisdorfer seinen Wahlkreis im Kölner Süden per Direktmandat – als erster Grüner überhaupt und mit fast 35 Prozent der Erststimmen. Am vergangenen Donnerstag nun die Vereidigung als Parlamentarischer Staatssekretär im BMFSFJ. Gemeinsam mit seiner Bundestagskollegin Ekin Deligöz bildet Lehmann damit das Bindeglied zwischen Bundestag und der Regierung in Person von Familienministerin Anne Spiegel.

„Das ist ein Traumressort“, sagt Lehmann, der in der vergangenen Legislaturperiode Sprecher für Queer- und Sozialpolitik seiner Fraktion war und den sozialpolitischen Teil des Koalitionsvertrages federführend mitverhandelt hat. Im erstmals grün geführten Familienministerium wird Lehmann künftig seine Herzensthemen soziale Gerechtigkeit und gesellschaftliche Vielfalt mit vorantreiben können.

Enger Austausch mit der Ministerin

Er und Ministerin Spiegel sind fast gleich alt, die beiden kennen sich noch aus der Grünen Jugend und haben den Kontakt in den letzten Jahren – Spiegel war Familienministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, Lehmann unter anderem Vorsitzender der Grünen in NRW – immer lose gehalten.

„Es gibt ein Grundvertrauen zwischen uns“, sagt Lehmann. Der Austausch ist eng und regelmäßig und muss es auch sein – schließlich fungieren Lehmann und seine Kollegin im Zweifelsfall als Vertreter der Ministerin. Als Neuling auf Bundesebene kann Spiegel wiederum hier und da von Lehmanns Erfahrung profitieren: Seit 2017 ist der Wahl-Kölner Bundestagsabgeordneter, kennt die Untiefen des Parlamentsbetriebes.

Unter den vielen ehrgeizigen Zielen, die sich die Ampel-Koalition in der Familien- und Sozialpolitik auf die Fahnen geschrieben hat – Modernisierung des Familienrechts, Abschaffung des Paragrafen 219a, Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz – liegt dem Armutsexperten das Thema Kindergrundsicherung besonders am Herzen. „Das ist das wichtigste sozialpolitische Projekt dieser Regierung“, glaubt Lehmann. Statt Förderungen und Unterstützung in Einzelposten mühsam beantragen zu müssen, sollen Leistungen für Kinder künftig gebündelt und unbürokratisch ausgezahlt werden.

Köln bleibt Schwerpunkt

Trotz aller neuen Aufgaben soll seine Arbeit im Wahlkreis ein Schwerpunkt bleiben. Seit fast 20 Jahren ist Köln Lehmanns Heimat, gemeinsam mit seinem Mann lebt er inzwischen im Stadtteil Nippes. Auch in seiner Funktion als Parlamentarischer Staatssekretär möchte Lehmann Köln und ganz NRW in den Blick nehmen, Anfang nächsten Jahres plant er einen Antrittsbesuch im Landesfamilienministerium. „Es gibt in meinem Heimatbundesland eine sehr hohe Armutsquote unter Kindern. Das ist ein Thema, dass wir dringend stärker angehen müssen.“ Dabei sei es egal, unter welcher politischen Farbe die Landesregierung gerade geführt werde: „Kinderarmut ist ein Thema, dass über Parteigrenzen hinaus alle angeht.“

In dieser Hinsicht hat er einigen Koalitionären Erfahrungen voraus. In der Familien- oder Queerpolitik kam es schon in der vergangenen Legislaturperiode im Bundestag zum einen oder anderen Schulterschluss zwischen den damaligen Oppositionsfraktionen der Grünen und der FDP. Gerade in der Sozialpolitik sieht Lehmann auch für die Ampel großes Potenzial.