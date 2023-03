Doppel-Streik angekündigt Deutschland steht Montag still – was wird aus Ostern?

Die Streiks im Verkehrssektor am Montag dürften bereits an diesem Sonntag zu Behinderungen führen. Der Flughafen München teilte mit, es werde an beiden Tagen „kein regulärer Passagier- und Frachtverkehr“ stattfinden. Die Deutsche Bahn verwies auf ein am Sonntag erwartetes erhöhtes Reisendenaufkommen. Zudem könne es betriebsbedingt schon am Sonntagabend zu Einschränkungen durch die Streiks kommen.