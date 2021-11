Von der Linie der Partei entfernt : Südwest-Grüne beantragen offiziell Parteiausschluss von Boris Palmer

Stuttgart/Tübingen Tübingens Oberbürgermeister war mit seinen Äußerungen zur Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik mehrfach in die Kritik geraten. Die Landesvorsitzenden der Grünen werfen ihm vor, vorsätzlich gegen die Grundsätze der Partei verstoßen zu haben.

Der Landesvorstand der Grünen in Baden-Württemberg hat nun offiziell den Parteiausschluss des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer beantragt. Der 33-seitige Antrag sei der zuständigen Kreisschiedskommission der Grünen in Tübingen und Palmers Anwalt zugestellt worden, teilte eine Sprecherin der Südwest-Grünen am Montag in Stuttgart mit. Die Kommission müsse nun über den Zeitplan des Verfahrens entscheiden. Die Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand erklärten: „Durch seine seit Jahren auftretenden Provokationen hat Boris Palmer vorsätzlich und erheblich gegen die Grundsätze sowie die Ordnung unserer Partei verstoßen.“