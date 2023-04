Konflikt in Afrika Saudi-Arabien evakuiert weiter aus dem Sudan – auch Deutsche darunter

Unter den 187 Personen seien auch wieder Deutsche und weitere ausländische Staatsbürger, teilte das Außenministerium in Riad mit. Die Menschen kamen demnach in der Küstenstadt Dschidda an. Die Heimreise der Ausländer werde derzeit vorbereitet. Der Golfstaat hat eigenen Angaben zufolge bislang insgesamt 2544 Personen aus dem Sudan evakuiert, darunter mehr als 2400 Ausländer.