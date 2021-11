Start der CDU-Chef-Suche : Vorhang auf, Bühne leer

Das Logo der CDU in der Bundeszentrale der Partei in Berlin. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Die Frist für die Kandidatur zum CDU-Vorsitz ist an diesem Wochenende angelaufen. Doch noch tun sich potenzielle Bewerber schwer, aus der Deckung zu kommen. Worauf sie gerade besonders achten müssen.

Als die Langzeit-Vorsitzende Angela Merkel ankündigte, ihren Platz als CDU-Chefin zu räumen, dauerte es nur Minuten, bis die ersten Nachfolge-Bewerbungen auf dem Tisch lagen. Nun macht Kurzzeit-Vorsitzender Armin Laschet den Weg frei, doch auch fünf Wochen nach seiner Ankündigung will noch kein potenzieller Bewerber offiziell auf die Lichtung. An diesem Samstag begann sogar bereits die Frist für die förmliche Nominierung. Der Vorhang ging auf, doch die Bühne blieb leer. Ausgerechnet jenes Verfahren, das durch eine Mitgliederbefragung so transparent und öffentlich sein soll wie selten zuvor, zeichnet sich erst einmal durch hektische Hinterzimmergespräche aus.

Aus den Kreisen möglicher Bewerber war am Sonntagnachmittag ein „heute nicht“. Zu vernehmen. Erst einmal sondieren die potenziellen Kandidaten die Lage in zwei Richtungen. Die eine weist auf heimatlichen Kreisverbände, denn nur Gremien, keine Einzelpersonen, können seit Samstag Vorschläge einreichen. Die andere Richtung der CDU-internen Sondierungen zielt auf die Teambildung. Dass bisher mit Ralph Brinkhaus, Carsten Linnemann, Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Jens Spahn ausschließlich Männer aus NRW für die Nachfolge eines Mannes aus NRW im Gespräch sind, kommt bei der traditionell auf föderalen Ausgleich achtenden Partei nicht so gut an. Und das völlige Fehlen von Frauen gilt ebenfalls als Armutszeugnis für eine Partei, die sich neu und zeitgemäß aufstellen muss, wenn sie die brutale Wahlniederlage vom 26. September überwinden will.

Noch steht vielen Akteuren die schonungslose Akzeptanz des Geschehenen erst bevor. Das macht eine Analyse der Wahlkreisergebnisse deutlich. Mit einer einzigen Ausnahme (der von Mario Czaja in Berlin) erlebten alle Direktkandidaten Minus-Zahlen. Wenn bei früheren Wahlen unter dem Strich die Balken für die CDU am Wahlabend mal schrumpften, sah das vor Ort jeweils sehr unterschiedlich aus. Doch dieses Mal ist die Niederlage überall zu greifen. Nicht nur generell auf Bundes- oder Landesebene, sondern in jeder einzelnen Region für jeden einzelnen Bewerber.

Also tun diejenigen, die die Partei wieder hochbringen wollen, gut daran, den Blick über NRW hinaus zu weiten. Sie sollten sich nicht allein auf den Sattel schwingen, sondern an einem Team, mindestens an einem Tandem basteln. Ein Hauptaugenmerk richtet sich wegen des akuten Bewerberinnenmangels natürlich auf die Frage, ob eine der vielen fähigen Frauen offen zusammen mit einem der möglichen Bewerber um den Vorsitz Verantwortung an der Spitze der CDU übernehmen möchte.

Möglich wäre das etwa, indem ein männlicher Bewerber bereits mit einem Vorschlag für eine Generalsekretärin auf die Bühne kommt. Da werden die Kieler Bildungsministerin Karin Prien, die Fraktionsvizes Nadine Schön und Katja Leikert und die bisherigen Staatsministerinnen im Kanzleramt, Monika Grütters (Kultur) und Annette Widmann-Mauz (Integration) gehandelt. Mit Zukunftspotenzial wird auch der Name Serap Güler aus Köln verknüpft.CDU-Vize Julia Klöckner rechnet jedenfalls fest damit, dass „die vermuteten männlichen Bewerber eine Frau als Generalsekretärin vorschlagen“.

Am weitesten mit seinen Überlegungen scheint Friedrich Merz zu sein. Er habe seine Neigung zur Kandidatur am Samstagabend intern bereits deutlich gemacht, wird von einem Auftritt beim Verband der Lesben und Schwulen in der Union berichtet. Er ist zugleich derjenige, der sich jeden Schritt am gründlichsten überlegen dürfte, nachdem er schon zweimal knapp unterlegen ist: Ende 2018 musste er sich Annegret Kramp-Karrenbauer geschlagen geben, Anfang 2021 Armin Laschet. Allerdings war bei beiden Parteitagen die Vermutung weit verbreitet, dass es jedes Mal Merz geworden wäre, wenn die Mitglieder zuvor gefragt worden wären. Auch dieses Mal ist die Erwartung bei vielen Anhängern eindeutig: Merz macht’s.