Studie zu Schönheitsidealen Body-Positivity adé?

Laut der Pronova-Studie empfinden vor allem Frauen Scham, nicht perfekt zu sein. 75 Prozent geben an, Körperstellen, die ihnen nicht gefallen, so gut wie möglich zu verdecken, bei den Männern sind es nur 47 Prozent. Wer sich nicht wohl in seiner Haut fühle, verzichte deshalb sogar auf Strandurlaube – fast jede dritte Frau, aber nur knapp mehr als jeder vierte Mann geht dieser für sie belastenden Situation aus dem Weg. Eine traurige Bilanz. Zudem zeigt sich mehr als die Hälfte der unter 30-Jährigen offen für Schönheits-OPs. Dafür verantwortlich sind die vermeintlich perfekten Bilder in den sozialen Netzwerken. Laut der Studie bearbeitet die Hälfte der unter 30-Jährigen ihre Fotos immer, bevor sie sie Freunden zeigen oder online stellen. Der Druck, perfekt aussehen zu müssen, ist in dieser Altersgruppe sehr stark: 53 Prozent sind kosmetischen Eingriffen gegenüber aufgeschlossen. 18 Prozent haben einen kleineren kosmetischen Eingriff wie Botox-Injektionen und Hyaluronsäure-Filter, die für straffere Gesichtshaut sorgen sollen, schon einmal extra für den Urlaub machen lassen, 15 Prozent sogar eine größere Schönheits-OP, wie Fettabsaugen oder Gesichtsstraffung.