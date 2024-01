Studie zu Dax-Vorständen Die Frauenquote als Farce

Dass in Führungsetagen bestimmter Branchen Frauen rar sind, muss immer auch in Relation dazu gesehen werden, wie die Verteilung aller Arbeitnehmenden ist. Anders gesagt: Wenn der Frauenanteil an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in den klassischen Ingenieurberufen 18,2 Prozent beträgt, können Frauen in den Führungspositionen dieser Branche rein rechnerisch schon nicht überhand nehmen. Das wiederum fängt schon beim Frauenanteil in jenen Studienfächern an. Und so muss die Quote im Grunde von ganz unten gedacht werden, Fächer und Interessen müssen geschlechterunabhängig gefördert werden. „Girls days“ in Schulen tragen dazu bei. Langsame Erfolge zeigen sich bei den MINT-Studiengängen: Der Frauenanteil stieg im Zeitraum von 2001 bis 2021 um vier Prozentpunkte auf knapp 35 Prozent. Immerhin. Gleichstellung braucht Zeit – keine Quotengesetze am Ende der Karriereleiter.