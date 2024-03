Laut Studie Antisemitische Tendenzen bei fast jedem fünften Studenten

Antisemitismus ist einer Studie zufolge bei der großen Mehrheit der Studierenden in Deutschland nicht verbreitet. Dennoch zeigen sich bei fast jedem fünften Hochschüler antisemitische Einstellungen oder eine Tendenz dazu. Dies ergab eine Befragung von mehr als 2300 Studentinnen und Studenten. Die Studie hatte das Bundesforschungsministerium nach den Terroranschlägen der Hamas in Israel am 7. Oktober und den anschließenden antisemitischen Vorfällen an deutschen Hochschulen in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden am Donnerstag im Ministerium in Berlin vorgestellt.