Studie Wübben-Stiftung: Nutzen der digitalen Schule

Berlin Eine neue Studie offenbart Skepsis von Lehrern gegenüber der digitalisierten Schule. Die Entwicklung ist aber unausweichlich.

Am Ende sind es nicht die digitalen Medien sondern die pädagogischen Konzepte, die über den Lernerfolg entscheiden. Lehrer, die auf dem Standpunkt stehen, dass auch ein Tablet einem die Vokabeln nicht ins Gedächtnis zaubert, liegen richtig. Es kommt darauf an, gute pädagogische Konzepte in die digitale Welt zu integrieren. Wer die Schule verlässt und nicht weiß, wie eine PowerPoint-Präsentation funktioniert, wer es nicht gelernt hat, Quellen im Internet auf ihre Tauglichkeit zu prüfen und für wen es nicht Routine ist, sich Übungsaufgaben aus dem Intranet der Schule zu laden, wird es im Berufsleben schwer haben.