Neue Familien-Studie Weg zum Spielplatz dauert im Schnitt 25 Minuten

Der Untersuchung zufolge haben Kinder in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Stunde und acht Minuten den längsten Weg zu öffentlicher Schaukel, Sandkasten und Rutsche. In Berlin ist der Weg mit acht Minuten am kürzesten. Es gebe ein starkes Stadt-Land-Gefälle, hieß es. Besonders groß seien die Entfernungen in den ländlichen Gebieten Ostdeutschlands.