Studie : Was der Kurswechsel zu Erneuerbaren Energien weltweit kosten würde

Was der Kurswechsel zu Erneuerbaren Energien weltweit kosten würde

Berlin Die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien hat ermittelt, wie viel Geld weltweit ausgegeben werden müsste, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Dabei kam auch heraus, wie viele Arbeitsplätze entstünden.

Die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (Irena) sieht einen Investitionsbedarf von jährlich 5,7 Billionen US-Dollar für die Energiewende weltweit bis 2030. So viel wäre nach einer aktuellen Analyse der Agentur nötig, um das bei der Pariser Klimakonferenz 2015 vereinbarte Ziel zu erreichen, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Das Papier wird an diesem Dienstag in Berlin vorgestellt und liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.