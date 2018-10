Studie sieht kaum Luft-Verbesserungen in deutschen Städten

Berlin Der Autoexperte Dudenhöffer hat Daten von Messstationen im gesamten Bundesgebiet ausgewertet. Er drängt auf Hardware-Nachrüstungen, weil er bisher nur geringe Erfolge feststellen kann. Kanzlerin Merkel kündigte an, notfalls Steuergelder für Dieselfahrer verwenden zu wollen.

Aus einer neuen Studie, die unserer Redaktion vorliegt, geht hervor, dass an bundesweit 387 Messstationen in diesem Jahr kaum bessere Werte gemessen wurden als noch 2017. „Umweltprämien, Verschrottungsaktionen, Software-Updates, Pläne für mehr Radwege, einige Umrüstungen von kommunalen Fahrzeugen und wenige Elektrobusse – das Ergebnis auf die Belastungsregionen, in denen Messstationen online einsehbar sind, ist nicht spürbar“, heißt es in der Studie. So gingen die Stickoxidwerte in besonders belasteten Städten mit mehr als 50 Mikrogramm je Kubikmeter Luft (der EU-Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm) im Durchschnitt um nur fünf Prozent zurück. In allen anderen Kommunen mit geringerer Belastung waren die Rückgänge noch niedriger. Für Dudenhöffer ist das ein Armutszeugnis der Politik. „Unsere Studie unterstreicht, dass ohne Hardware-Nachrüstungen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Grenzwerte auch in fünf Jahren noch gerissen werden.“ Mit Fahrverboten müsse man dann lange rechnen, so der Experte.