364 Euro im Monat für ihr Kind : Arme Familien in Deutschland werden immer ärmer

Berlin Arme Familien haben preisbereinigt inzwischen noch weniger Geld für ihre Kinder zur Verfügung als vor zehn Jahren. Reiche Familien können sich hingegen immer mehr für ihren Nachwuchs leisten können.

Die Kluft zwischen armen und reichen Familien in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren noch tiefer geworden - und Leidtragende sind vor allem die Kinder. Dies geht aus einer Studie hervor, die der Paritätische Gesamtverband am Donnerstag in Berlin vorlegt.