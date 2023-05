Studie „Jugend in Deutschland 2023“ Die bedrängte Generation

Das Ergebnis der Studie stellt auch Fragen an die Medien, die in die Öffentlichkeit bringen, was die Gesellschaft diskutieren sollte, und dabei alarmierende Ausblicke oft stärker machen als Ansätze, dem zu begegnen. Es geht aber auch um die digitalen Netzwerke, die junge Leute besonders intensiv nutzen. In der Studie gaben 63 Prozent der befragten jungen Leute an, sich in den sozialen Netzwerken über Politik zu informieren, bei den über 50-Jährigen sind es 36 Prozent.