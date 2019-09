Studie zum Online-Verhalten : Jeder dritte Jugendliche wird im Internet belästigt

Ein Junge sitzt an einem Laptop. Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlin Pünktlich zum Weltkindertag an diesem Freitag präsentiert das Leibniz-Institut für Medienforschung eine Studie zu den Online-Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen. Viele gehen dort noch zu leichtsinnig mit Gefahren um.

Das Smartphone als ständiger Begleiter. Kinder und Jugendliche sind in Deutschland im Schnitt jeden Tag 2,4 Stunden online. Bei den 15- bis 17-Jährigen sind es sogar 3,4 Stunden. Rund zwei Drittel der Befragten nutzen dazu mehrmals täglich ihr Handy, nur 16 Prozent Computer oder Laptop. Das ist das Ergebnis der am Donnerstag in Berlin vorgestellten Studie „Online-Erfahrungen von 9- bis 17-jährigen“ des Hamburger Hans-Bredow-Institus – Leibniz-Institut für Medienforschung.