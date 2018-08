Studie: Forscher sehen Zusammenhang zwischen Facebook-Nutzung und Gewalt gegen Flüchtlinge

Düsseldorf Britische Forscher sehen einen Zusammenhang zwischen einer hohen Facebook-Aktivität und Gewalttaten gegen Flüchtlinge. Reporter der „New York Times“ überprüften die Ergebnisse jetzt in Altena.

In Orten, in denen Facebook überdurchschnittlich genutzt wird, werden häufiger Verbrechen gegen Flüchtlinge verübt – zu diesem Ergebnis kommt eine Studie aus Großbritannien. Städte und Gemeinden mit einer geringeren Nutzung der sozialen Plattform waren demnach seltener betroffen. Die Forscher verzeichneten zudem weniger Angriffe auf Flüchtlinge, wenn das Thema Migration in den sozialen Medien in den Hintergrund rückte – etwa, weil andere Themen gerade dominierten.

Die Wissenschaftler Karsten Müller und Carlo Schwarz von der University of Warwick hatten für ihre Untersuchung 3335 Fälle aus Deutschland ausgewertet. Diese stammten aus dem Zeitraum zwischen 2015 und Anfang 2017, als besonders viele Migranten nach Europa kamen. In ihrer Studie „Fanning the Flames of Hate: Social Media and Hate Crime“ stellen die Forscher einen Zusammenhang zwischen den Straftaten und ortsbezogenen Daten von Facebook-Nutzern her.