IW-Studie Fachkräftemangel herrscht vor allem in typischen Frauenberufen

Gleichzeitig zeigt der neue Indikator „Gender Gap Arbeitsmarkt“ des Statistischen Bundesamts, wie groß die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland noch immer ist. Er betrachtet neben den Bruttostundenverdiensten (Gender Pay Gap) auch die Unterschiede in der monatlich bezahlten Arbeitszeit (Gender Hours Gap) und in der Erwerbsbeteiligung von Männern und Frauen (Gender Employment Gap). „Wir haben uns dabei am ‚Gender Overall Earnings Gap‘ (dt. geschlechtsspezifisches Lohngefälle im Gesamtverdienst) orientiert, den das Statistische Amt der Europäischen Union alle vier Jahre auf Basis einer EU-weiten Erhebung ermittelt“, sagt Ralf Droßard vom Statistischen Bundesamt. Das ermögliche einen realistischeren internationalen Vergleich – zum Beispiel mit Italien, wo der Gender Pay Gap 2018 nur bei fünf Prozent lag (Deutschland bei 20 Prozent). Doch was diese Zahl nicht zeigt: In dem südeuropäischen Land waren auch deutlich weniger Frauen erwerbstätig. Rechnet man Gender Hours Gap und Gender Employment Gap mit ein, betrug die Verdienstlücke 2018 etwa 43 Prozent. In Deutschland habe sie damals bei 42 Prozent gelegen.