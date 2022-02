Studie der Bertelsmann Stiftung : Zahl der autokratisch regierten Länder steigt

Gütersloh Unterdrückung und Machtmissbrauch nehmen zu: Erstmals seit 2004 gibt es im Bertelsmann-Ländervergleich mehr autokratische als demokratische Staaten. Von 137 untersuchten Ländern seien nur noch 67 Demokratien, die Zahl der Autokratien sei auf 70 gestiegen.

Das teilte die am Mittwoch in Gütersloh mit. Staaten mit Demokratie-Defiziten schneiden laut der Studie bei der Bekämpfung der Pandemie schlechter ab als stabile Demokratien.

Der durch die Pandemie ausgelöste wirtschaftliche Schock hat der Studie zufolge in 78 Staaten zu einem deutlichen Einbruch der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit geführt. Vielen Regierungen fehle jedoch vor allem der politische Wille, Verarmung und sozialer Ausgrenzung entgegenzuwirken, kritisierten die Studien-Autoren. Nach Jahren sinkender Armutsraten sei die Zahl von Menschen in Not wieder gestiegen - bei wachsender sozialer Ungleichheit. In 80 Ländern gibt es laut der Studie eine massive, strukturell verankerte Ausgrenzung.