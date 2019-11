Regierungsstatistik : Strukturschwäche trifft Nordrhein-Westfalen härter als andere Bundesländer

Der Förderturm der Zeche Holland und ein Flutlichtmast des Lohrheidestadion in Bochum. Besonders das Ruhrgebiet ist von Strukturschwäche betroffen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Berlin/Düsseldorf Fast jeder zweite Einwohner in Nordrhein-Westfalen lebt in einer Region, die wirtschaftliche Probleme hat. Der Anteil ist höher als in den Nachbarländern. Und er dürfte nach Einschätzung der Bundesregierung nur langsam sinken.

Die Vorstellung von starken westlichen und schwachen östlichen Bundesländern ist endgültig überholt. Nach einer aktuellen Übersicht des Bundeswirtschaftsministeriums lebt nahezu jeder zweite NRW-Bürger in einer strukturschwachen Region. Wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion weiter hervorgeht, sind 8,1 Millionen Einwohner Nordrhein-Westfalens davon betroffen. Das sind 45,1 Prozent - mehr als Niedersachsen (43,2 Prozent) und deutlich mehr als Rheinland-Pfälzer (18,4 Prozent) oder Hessen (12,1 Prozent).

Die Erwartungen der Bundesregierung an die Bewältigung dieser Strukturschwäche sind äußerst zurückhaltend. Für das Jahr 2025 geht das Wirtschaftsministerium davon aus, dass noch 7,9 Millionen NRW-Bürger von Strukturschwäche betroffen sein werden, und bis 2035 soll die Zahl lediglich auf 7,7 Millionen sinken. Nach den laufenden Fördergebieten geht es vor allem um das Ruhrgebiet, die Regionen Aachen und Mönchengladbach und das östliche Westfalen. Nach den Regierungsangaben leben im Westen Deutschlands 17,6 Millionen in strukturschwachen Regionen, im Osten (einschließlich Berlins) sind es 16,2 Millionen.

Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln (IW) hat inzwischen Regionen identifiziert, die aufgrund ihrer Entwicklung seit 2011 besonders gefährdet sind, noch weiter den Anschluss zu verlieren. Bei der wirtschaftlichen Entwicklung, bezogen auf Arbeitslosigkeit, Produktivität und Überschuldung der privaten Haushalte, liegen von deutschlandweit zehn gefährdeten Regionen neun im Westen. In NRW landeten gleich drei Raumordnungsregionen im roten Bereich: Dortmund, Duisburg/Essen und Bonn. Rechnet man als weitere Kriterien die Infrastruktur und die Demografie hinzu, kommt das IW zu dem Ergebnis, dass auch die Regionen Bochum/Hagen und Emscher-Lippe gefährdet sind. Da die betroffenen Regionen teilweise seit Jahrzehnten gefördert würden, sei dieser Befund ein Signal „über neue Wege in der Regionalpolitik nachzudenken“, hält das IW fest.

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart sieht neben wirtschaftlich starken Regionen mit erfreulichen Entwicklungen, etwa dem Rheinland, Südwestfalen oder Ostwestfalen-Lippe, auch „Regionen mit Aufholbedarf“. Strukturschwache Regionen konzentrierten sich nicht länger allein im Osten Deutschlands. „Wir brauchen einen Interessenausgleich in ganz Deutschland“, sagte der FDP-Politiker unserer Redaktion. Deshalb sei es nur konsequent, dass ein neues gesamtdeutsches Fördersystem nicht mehr allein Ostdeutschland, sondern alle strukturschwachen Regionen in Deutschland adressiere.