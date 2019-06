Bundeshaushalt : Dauer-Defizit des Bundes von über zehn Milliarden Euro

Berlin Der Bund steuert im kommenden Jahr auf ein strukturelles Defizit von deutlich mehr als zehn Milliarden Euro zu. Das erfuhr unsere Redaktion aus Koalitionskreisen.

Die Neuverschuldung will die große Koalition trotz schwächerer Konjunktur bei Null halten. Dazu müssen zusätzlich zu ohnehin bereits geplanten Einsparungen in den einzelnen Ressorts in Höhe von 3,7 Milliarden Euro weitere 1,6 Milliarden gespart werden, wie aus den Kreisen verlautete. Die Partei- und Fraktionschefs von Union und SPD wollten darüber am Sonntagabend im Koalitionsausschuss Einvernehmen erzielen. Der Bundeshaushalt 2020 und die Finanzplanung bis 2023 sollen am 26. Juni wie bisher geplant vom Kabinett verabschiedet werden. Nach den herben Verlusten vor allem der SPD bei der Europawahl liefen die Verhandlungen für SPD-Finanzminister Olaf Scholz mit den unionsgeführten Ressorts einfacher, war zu hören.