Steigende Preise : Deutsche zahlen europaweit am meisten für Strom

Ein Stecker wird in eine Steckdose gesteckt. Haushaltsstrom ist nirgendwo in Europa so teuer wie in Deutschland. Foto: dpa/Sina Schuldt

Berlin Der Strom in Deutschland wird teurer – im Gegensatz zum Rest der Europäischen Union. Im Schnitt zahlen die Deutschen rund zehn Cent mehr pro Kilowattstunde als der EU-Durchschnitt.

Über die Zahlen hatten am Montag zuerst die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichtet. Bei einem Jahresverbrauch von 1200 Kilowattstunden betrug der Preis pro Kilowattstunde in Deutschland 2020 demnach durchschnittlich 34,30 Cent, der EU-Durchschnittswert betrug 24,23 Cent. Im Jahr zuvor war für Deutschland ein Wert von 33,49 Cent ermittelt worden, für die 27 EU-Staaten insgesamt durchschnittlich 24,64 Cent.

In einigen EU-Staaten wie Ungarn, Estland oder Kroatien wurden nur Preise zwischen zehn und 14 Cent pro Kilowattstunde verlangt. Verbraucherinnen und Verbraucher mussten in diesen Staaten mit besonders billigem Strom also weniger als halb so viel bezahlen wie in der Bundesrepublik. Ebenfalls bei 30 Cent pro Kilowattstunde oder darüber lagen demnach nur Dänemark und Belgien.