Gas- und Strompreisbremse Familienunternehmer schreiben Brandbrief an Scholz

Auch die Bundestagsfraktionen dringen auf Nachbesserungen, wie am Donnerstag in der Debatte deutlich wurde. Dabei geht es zum einen um ein Boni- und Dividendenverbot für Unternehmen, wenn sie von den Entlastungen profitieren. Dafür wollen sich insbesondere die Grünen im parlamentarischen Verfahren einsetzen, nachdem bereits der Bundestags-Haushaltsausschuss das Dividendenverbot verlangt hatte. Große Firmen wie BASF erwägen dem Vernehmen nach, in diesem Fall auf die Entlastung durch die Gas- und Strompreisbremse ganz zu verzichten, weil sie Nachteile am Aktienmarkt befürchten.