Ausbau der Stromnetze Wirtschaftsrat der CDU und Klimaunion fordern Rückkehr zu Freileitungen

Wirtschaftsvertreter und Klimapolitiker aus den Reihen der CDU fordern, neue Stromleitungen wieder als Freileitungen zu bauen und nicht vorrangig als Erdkabel zu verlegen. Sie begründen den Vorstoß mit geringeren Kosten. „Rund 20 Milliarden Euro weniger würde eine Rückkehr zum Vorrang für Freileitungen vor Erdverkabelung kosten“, sagte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, unserer Redaktion. Er fügte an: „Ganz abgesehen davon, dass wir so auch den Windstrom schneller von Norden nach Süden übertragen könnten.“ Inzwischen rege sich an vielen Orten der gleiche Widerstand gegen Erdkabel wie vorher gegen Freileitungen. „Das macht die viel teurere Lösung sinnlos“, so Steiger.