Niederländischer Netzbetreiber Haushaltsstreit soll am vorläufigen Aus des Tennet-Deals schuld sein

Zugleich wollte das Unternehmen Befürchtungen ausräumen, dass die bislang ergebnislosen Gespräche mit dem Bund den Netzausbau in Deutschland gefährden. In der Zwischenzeit habe der niederländische Staat Tennet ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 25 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, das die Finanzierung der geplanten Investitionen in den Niederlanden und Deutschland für 2024 und 2025 sicherstelle, hieß es. Darüber hinaus habe Tennet kürzlich mit einer grünen Hybridanleihe im Wert von 1,1 Milliarden Euro in zwei Tranchen erfolgreich den Hybridmarkt erschlossen. „Damit kommt Tennet der Umsetzung seines umfangreichen Investitionsprogramms in beiden Ländern nach, um die dringend benötigten Übertragungskapazitäten sowohl onshore als auch offshore bereitzustellen“, so die Sprecherin.