Bund und Länder streiten Das „Bashing“ im föderalen Getriebe nimmt zu

Auf der anderen Seite heißt es aus Kreisen der Ministerpräsidenten: „Das Bashing geht mir auf die Nerven.“ In der Krise hätten die Länder vieles mitgemacht, was man sich nur bedingt habe leisten können. Entlastungen, vom Bund vorangetrieben, hätten voll auf die Länderhaushalte durchgeschlagen. „Das sammelt sich“, wird betont. Und gerade die von der Ampel forcierte Energiewende sei in der Umsetzung komplex und nicht einfach zu meistern. Oftmals, so wird betont, fehle auch die Rückkopplung mit den Länder. Immer mehr Gesetze, die der Bund vorlege, kämen daher mit Fristverkürzung in den Bundesrat, also mit deutlich geringerer Beratungszeit als eigentlich notwendig. Stichwort Gebäudeenergiegesetz und Heizungstausch.