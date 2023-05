Streit ums Geld Verhärtete Fronten vor dem Flüchtlingsgipfel

Nicht erst seit der Flüchtlingskrise 2015 und den Folgejahren habe man sich an den Kosten beteiligt. „So auch jetzt bei wieder sehr hohen Flüchtlingszahlen infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine“, heißt es in dem Papier. „Im Jahr 2022 mit etwa 15 Milliarden Euro und im Jahr 2023 mit voraussichtlich etwa 15,6 Milliarden Euro.“ Auch trage man 90 Prozent der Sozialleistungen für Ukrainer. Und: 5,1 Milliarden Euro gebe man für Geflüchtete aus anderen Staaten. Außerdem wird noch auf Folgendes verwiesen: „Während die Länder und Gemeinden in ihrer Gesamtheit Überschüssen machen, hat der Bund ein großes Defizit“ - 2022 zum dritten Mal in Folge in dreistelliger Milliarden-Höhe. Genug ist also genug, lautet die Botschaft an die Länder.