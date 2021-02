Streit um Kulturobjekte : „Öffentliche Hand lässt sich von Hohenzollern nicht erpressen“

Berlin Der Ton im Streit um mögliche Rückgaben und Entschädigungen wird etwas rauer: Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat sich gegen einen Vorstoß der Nachfahren der letzten Monarchie in Deutschland gewandt.

Vertreter der Hohenzollern hatten zuletzt einen Abzug von Leihgaben aus öffentlichen Museen in Berlin und Brandenburg ins Spiel gebracht. Die Geschichte Preußens erstrecke sich nicht nur auf die beiden Länder, heißt es in einem Brief des Verhandlungsführers der Hohenzollern, Jürgen Aretz, an zuständige Stellen in Potsdam. Es sei keine Frage, dass die Kulturgüter ebenso außerhalb dieser Länder ausgestellt werden könnten.