Ampelstreit um die Kindergrundsicherung Lisa Paus und Christian Lindner liefern sich Interviewschlacht

Paus will im Zuge der Einführung der Kindergrundsicherung die bisherige Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit (BA) in „Familienservice“ umbenennen, heißt es in ihrem Gesetzentwurf. Die neue Behörde soll die zusammengefassten Leistungen für Kinder künftig an die Familien auszahlen. „Mit der Einführung der Kindergrundsicherung schlagen wir – auf Wunsch und im Einvernehmen mit der Bundesagentur für Arbeit – vor, die Familienkasse in Familienservice umzubenennen. Mit der Umbenennung soll auch zum Ausdruck gebracht werden, dass der Famlienservice künftig neben der Leistungsberechnung und -auszahlung auch Beratungsarbeit leisten wird. 'Von der Hol- zur Bringschuld' soll sich auch in der Bezeichnung der für die Kindergrundsicherung zuständigen Behörde widerspiegeln“, sagte ein Sprecher des Familienministeriums.