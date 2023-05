Einbringung des Gesetzes verschoben Ampel zerlegt sich im Streit um Heizungsgesetz

SPD und Grüne wollten den umstrittenen Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes aus dem Ministerium von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in dieser Woche in erster Lesung in den Bundestag einbringen, um eine endgültige Verabschiedung noch vor der Sommerpause zu ermöglichen. Die FDP meldete jedoch noch Klärungsbedarf an und lehnte es ab, mit dem parlamentarischen Verfahren zu beginnen. Der Ton verschärfte sich in der Koalition am Dienstag dann deutlich.