Streit um Flüchtlingsaufnahme : Berliner Senat will Innenministerium verklagen

Berliner Senat will Innenministerium verklagen

Berlin Zwischen Bundesinnenministerium und aufnahmebereiten Ländern schwelt schon seit längerem ein Streit um die Aufnahme besonders gefährdeter Flüchtlinge aus Griechenland. Der Berliner Senat will den Bundesinnenminister nun auf dem Rechtsweg zum Einlenken zwingen.

Im Streit um die Flüchtlingsaufnahme hat der Berliner Senat auf Vorschlag von Innensenator Andreas Geisel (SPD) entschieden, gegen das Bundesinnenministerium zu klagen. Grund sei die Weigerung von Innenminister Horst Seehofer (CSU), der Aufnahme von 300 besonders gefährdeten Menschen aus Flüchtlingslagern in Griechenland in Berlin zuzustimmen, erklärte der Senat am Dienstag. Seehofer hatte das Landesaufnahmeprogramm mit Verweis auf die Dublin-III-Verordnung sowie die Notwendigkeit eines bundeseinheitlichen Vorgehens abgelehnt.