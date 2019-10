Landtagswahl in Thüringen : Streit um Bündnis von Linken und CDU

Berlin Die CDU schließt Bündnisse mit der Linkspartei aus. Nach der Wahl in Thüringen, bei der die Parteien der Mitte ihre Mehrheit verloren haben, werden Ministerpräsident Ramelow und Herausforderer Mohring doch miteinander reden.

In Brandenburg hatte der damalige CDU-Chef Ingo Senftleben laut über ein Bündnis mit den Linken nachgedacht. In Sachsen gab es immer wieder Gerüchte über Annäherungen von Union und AfD. In beiden Bundesländern gibt es nun schwarz-rot-grüne Mehrheiten. In Thüringen hingegen, wo die CDU auf Platz drei hinter einer sehr starken Linkspartei und der AfD gelandet ist, steht Mike Mohring vor der schwierigen Entscheidung, ob und in welcher Form er Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken im Sattel hält.