Streit um Atomkraft : „Die Zeit drängt“ - Habeck ermahnt FDP zum Einlenken

Hamburg Wirtschaftsminister Habeck und die FDP vertreten im Streit um die Atomkraft in Deutschland unterschiedliche Positionen. Habeck gerät jetzt unter Druck - für eine Einigung bleibt nicht mehr viel Zeit.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die FDP aufgefordert, bei der geplanten Atomkraft-Reserve mitzuziehen. „Die Zeit drängt“, sagte Habeck dem „Spiegel“ laut einer Meldung vom Dienstag. „Wenn man will, dass die Atomkraftwerke nach dem 31. Dezember noch Strom produzieren können, muss man jetzt den Weg dafür frei machen.“ Die FDP wies ihrerseits zurück, dass der Zeitplan für den geplanten Weiterbetrieb von zwei Atomkraftwerken in Gefahr gerate.

Habeck hatte vorgeschlagen, die Nutzung der Atomkraftwerke Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg als Reserve in der Energiekrise bis maximal Mitte April 2023 zu ermöglichen. Dazu müssen das Atom- und das Energiewirtschaftsgesetz geändert werden. Nach jetziger Rechtslage gehen zum Jahresende alle drei noch laufenden deutschen Atomkraftwerke - das dritte ist das Akw Emsland in Niedersachsen - vom Netz.