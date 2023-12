Ampel-Pläne Streit um Agrardiesel - Zöllner fürchten Stellenabbau

Man sei von der Entscheidung genauso überrumpelt worden wie die Landwirte, so die Gewerkschaft. Darüber hinaus sei unklar, was in sonstigen Bereichen der Zollverwaltung noch alles gestrichen werde. Man bemängele überdies schon lange, dass immer komplexer werdende Regelungen bei den Verbrauchsteuern und teils schlecht funktionierende IT-Fachverfahren die faire Steuerdurchsetzung ausbremse. Die Verbrauchsteuern an sich stellen laut Gewerkschaft mit 36 Prozent den größten Posten der Gesamtsteuern dar, die der Zoll für den Bund einnimmt. Im Jahr 2022 waren es demnach 163 Milliarden Euro.