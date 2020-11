Klage angedroht : Streit um AfD-Parteitag in Kalkar spitzt sich zu

Berlin Die Partei will ihr Delegiertentreffen notfalls auf dem Rechtsweg durchzusetzen versuchen, obwohl sie allein mit ihren 600 Delegierten oberhalb der höchstzulässigen Teilnehmerzahl liegt. Die Stadt vermisst immer noch ein Hygienekonzept.

Die AfD will ihren für Ende November im niederrheinischen Kalkar geplanten Bundesparteitag zu einem zentralen Streitpunkt um den Bestand der Corona-Auflagen in NRW machen. Es sei in der Partei „der starke Wille vorhanden, den Parteitag stattfinden zu lassen“, sagte AfD-Vorsitzender Jörg Meuthen. Deshalb werde seine Partei „notfalls auch den Rechtsweg beschreiten“. Die Stadt Kalkar sieht sich derweil noch nicht in der Lage, über die Zulässigkeit oder Untersagung der Veranstaltung zu entscheiden. Ein Antrag der AfD inklusive unabdingbarem Hygienekonzept liege noch nicht vor, sagte ein Sprecher der Stadt unserer Redaktion.