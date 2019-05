Streit in der SPD : Nahles übersteht erste Machtprobe

Berlin Die SPD-Fraktionschefin stellt sich am Dienstag zur Wahl - bisher ohne Gegenkandidat. Die vorgezogene Neuwahl kommt einer Vertrauensfrage in den eigenen Reihen gleich.

SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles hat in ihrem politischen Überlebenskampf einen kleinen Etappensieg erzielt. Bei ihrer spontan angesetzten Wiederwahl zur Fraktionschefin am kommenden Dienstag hat sie vorerst keinen Gegenkandidaten.

Tagelang war der frühere SPD-Chef Martin Schulz als möglicher Konkurrent um die Spitze der Fraktion gehandelt worden. Auch er selbst soll seine Chancen sondiert haben. Während die Krisensitzung des Fraktionsvorstandes am Mittwoch lief, zog er die Notbremse. Er schickte ein Schreiben an alle SPD-Abgeordneten, in dem er klarstellte, dass er nicht gegen Nahles antreten werde. „Ich werde nicht für den Fraktionsvorsitz kandidieren“, heißt es in der Mail, die unserer Redaktion vorliegt. Schulz verwies auf ein vertrauliches Gespräch mit Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles vor zwei Wochen, in dem er ihr dies mitgeteilt habe. Schulz bekräftigte die Haltung des Parteivorstandes, „nun keine Personaldebatten zu führen. Diese Vorgehensweise halte ich für richtig.“ Der SPD riet er, sich auf „die inhaltliche und vertiefte Aufarbeitung der letzten Ergebnisse“ zu konzentrieren.