Debatte um Streikrecht Arbeitgeber warnen vor Vertrauensverlust in deutsche Wirtschaft durch Streiks

Gewerkschaften haben in diesen Tagen den Schienen- und Luftverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmgelegt. Die GDL hatte ihren sechsten Bahnstreik in dieser Tarifrunde am Mittwochmorgen beendet. An mehreren Flughäfen ist in der Nacht zum Donnerstag das Sicherheitspersonal in einen ganztägigen Streik getreten. Dazu aufgerufen waren die Beschäftigten in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und den Servicebereichen in Berlin, Hamburg und Stuttgart. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will den Druck auf die Arbeitgeber vor der nächsten Tarifverhandlungsrunde ab 20. März erhöhen. Sie kündigte eine Ausweitung der Streiks auf die Flughäfen in Dresden, Hannover, Leipzig, Dortmund und Weeze an diesem Freitag an.