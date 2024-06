Neue Straßenverkehrsordnung Tempo 30 für Klimaschutz ist Quatsch

Die Neuregelung der Straßenverkehrsordnung ist wieder ein Beispiel dafür, dass alle staatlichen Ebenen in allen Politikfeldern mitmischen wollen. Die Europäische Union will den Kommunen vorschreiben, wie sie Straßenfeste zu organisieren hat, indem sie Dutzende von verbindlichen Richtlinien erlässt. Die Kommunen wollen Klimaschutz vorantreiben, obwohl das Aufgabe von internationalen Konferenzen ist. Und in diesem Mischmasch weiß der Bürger nicht mehr, welche Vorschrift von welcher Ebene kommt. Er ist sauer und wendet sich gegen das gesamte System. Das ist schädlich für die Demokratie.